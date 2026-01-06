L'Epifania un sacco di visitatori si porta via: è boom di ingressi nei musei durante le Feste di fine anno a Torino

Cenoni, regali, addobbi. Ma anche una grande voglia di vacanza e di cultura. Le Feste 2025/2026 confermano l'attrazione che Torino esercita sui turisti e sui suoi cittadini, che hanno approfittato di qualche giorno di vacanza per approfittare delle proposte artistico-culturali della città.

Museo del Cinema oltre quota 57mila

Sono più di 57mila le persone che dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 hanno varcato le porte del Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana, con punte di 4.000 visitatori al giorno. Tutto esaurito online già prima dell’inizio delle vacanze, in molti hanno resistito in coda per avere l’occasione di visitare il museo e le mostre Pazza idea. Oltre il ’68: icone pop nelle fotografie di Angelo Frontoni e Manifesti d’artista.

“Il periodo natalizio si conferma ancora una volta come uno dei momenti di grande affluenza di pubblico per il nostro museo, complice anche l’interessante offerta culturale che proponiamo – sottolineano Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema -. È molto bello che i turisti decidano di visitare Torino e tutto quello che il territorio piemontese offre, attirati dalla cultura, dall’enogastronomia e dai grandi eventi. Il 2025 è stato un anno di consolidamento degli obiettivi prefissati e ora siamo pronti per questo 2026 ricco di sfide e importanti cambiamenti”.

Al Mauto oltre 26mila presenze

Ottimo risultato anche per il Museo Nazionale dell’Automobile durante le festività natalizie: da mercoledì 24 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 i visitatori sono stati 26.200.

Il giorno nel quale si è registrato il più alto numero di ingressi è stato il 3 gennaio con 4425 presenze. Un buon incremento rispetto allo scorso anno quando i visitatori, nello stesso periodo, furono 21.650.



Un ottimo riscontro hanno avuto le 3 mostre in corso: News from the near future, la grande esposizione – oltre 100 opere d’arte contemporanea – celebrativa dei 30 anni della collezione di Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; Ferrari design. Creative journeys 2010 realizzata in collaborazione con il Centro Stile Ferrari e i Musei Ferrari e dedicata al lavoro del team diretto da Flavio Manzoni; Back to the future, tributo al film-cult di Robert Zemeckis con protagonista l’iconica DeLorean disegnata da Giorgetto Giugiaro in dialogo con l’opera dell’artista albanese Anri Sala.