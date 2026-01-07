Addio a Guido Nasi, rimase tetraplegico a 17 anni dopo un'aggressione a Dublino

Morto a 43 anni Guido Nasi. A soli 17 anni, il giovane Torinese venne aggredito durante un rapina in un locale di Dublino mentre si trovava in Erasmus Nasi era rimasto muto e tetraplegico, vincolato alla carrozzina.

Negli anni si era dedicato alla scrittura ha scritto libri, nonostante riuscisse a comunicare con il mondo solo tramite un tablet speciale che trasformava in suoni le parole digitate sulla tastiera. Con Golem Edizione aveva pubblicato "Il lottatore", un racconto autobiografico scritto insieme a Massimo Tallone

Il suo aggressore si fece otto anni di carcere e oggi è libero. Non si scusò mai con Nasi, la sua famiglia venne risarci grazie alla solidarietà del popolo irlandese che lo aiutò da subito con collette e un grande vicinanza mediatica.