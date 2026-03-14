Le notti turbolente di piazza Rebaudengo: "Sono i tossici del Sempione che si stanno spostando"

Da qualche notte i residenti di piazza Rebaudengo si svegliano senza sorriso. Tutto per colpa di una scia di danni alle auto parcheggiate: vetri spaccati, portiere graffiate e segni di incursioni notturne. “Da qualche giorno la musica è cambiata”, commentano alcuni cittadini, preoccupati per l’escalation di episodi vandalici.

Il collegamento con il Parco Sempione

Secondo il consigliere del M5S della Circoscrizione 6, Valter Cangelli, i nuovi episodi di degrado potrebbero essere collegati agli sgomberi avvenuti recentemente al parco Sempione. “Costretti a traslocare, si stanno riversando in questa zona”, spiega, ipotizzando uno spostamento della cosiddetta “mappa del degrado”, con persone fragili e tossicodipendenti costrette a cercare nuovi punti di ritrovo dopo gli interventi nell'area delle piscine abbandonate e poi in quella di Rfi.

Paura e disagio tra i residenti

Diverse famiglie hanno già richiesto interventi di controllo aggiuntivi alla Polizia Municipale, segnalando la necessità di maggiori pattugliamenti e di telecamere di sorveglianza per prevenire ulteriori atti vandalici. Ma quel che è sicuro è che gli episodi di piazza Rebaudengo potrebbero essere un campanello d’allarme: “Serve un approccio integrato, che combini sicurezza urbana, supporto sociale e interventi di prevenzione. Non possiamo limitare l’azione alle emergenze, occorre pianificazione e sostegno continuo per il territorio”.