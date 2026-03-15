Borgo Dora, il ristorante ci ricasca: anche questa volta polizia e Asl trovano problemi di igiene e cibo mal conservato

Prodotti alimentari conservati male, senza etichettatura e cucina con grandi carenze igieniche. E' finito nei guai un ristorante di via Borgo Dora, all'interno del quale sono entrati per un controllo gli agenti di Polizia e il personale dell’Asl di Torino.

Alla luce delle irregolarità emerse, è stata disposta la sospensione immediata dell’attività fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge e al titolare dell’esercizio è stata, inoltre, contestata una multa da 1000 euro.

Dagli accertamenti effettuati è emerso inoltre che sull’attività commerciale, nel 2023, erano già stati effettuati due provvedimenti di sospensione per una situazione analoga.



