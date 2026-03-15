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Cronaca | 15 marzo 2026, 11:03

Borgo Dora, il ristorante ci ricasca: anche questa volta polizia e Asl trovano problemi di igiene e cibo mal conservato

Sospesa la licenza e multa da mille euro al proprietario. Una vicenda analoga aveva già coinvolto il locale nel 2023

La Polizia è intervenuta all'interno di un ristorante di via Borgo Dora

La Polizia è intervenuta all'interno di un ristorante di via Borgo Dora

Prodotti alimentari conservati male, senza etichettatura e cucina con grandi carenze igieniche. E' finito nei guai un ristorante di via Borgo Dora, all'interno del quale sono entrati per un controllo gli agenti di Polizia e il personale dell’Asl di Torino. 

Alla luce delle irregolarità emerse, è stata disposta la sospensione immediata dell’attività fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge e al titolare dell’esercizio è stata, inoltre, contestata una multa da 1000 euro.

Dagli accertamenti effettuati è emerso inoltre che sull’attività commerciale, nel 2023, erano già stati effettuati due provvedimenti di sospensione per una situazione analoga.


 

redazione

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