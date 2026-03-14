Un mezzo pesante si intraversa all'altezza dello svincolo di Falchera: traffico in tilt in tangenziale

Forse anche per colpa del maltempo che ha reso l'asfalto viscido, nel pomeriggio di oggi un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente che si è verificato lungo la tangenziale di Torino, all'altezza dello svincolo che da Falchera porta verso Milano.

Per cause e dinamica ancora da chiarire, l'autoarticolato si è intraversato riportando alcuni danni. Il bilancio è di una persona ferita, portata dai sanitari in codice giallo all'ospedale Giovanni Bosco. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Stradale per ripristinare le condizioni di sicurezza per il traffico.