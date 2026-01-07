Scuola al freddo a Nichelino, gli studenti rimangono a casa

La ripresa scolastica, dopo la lunga parentesi delle festività natalizie, non è iniziata nel modo migliore a Nichelino. L'istituto comprensivo Nichelino III plesso Martiri della Resistenza di via Kennedy 40 è rimasto chiuso oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, a causa di una inattesa perdita d'acqua, che ha danneggiato l'impianto di riscaldamento.

La decisione del sindaco Tolardo

Nonostante l'intervento dei tecnici della manutenzione, avviato già alla vigilia dell'Epifania, la complessità del guasto non ha consentito la ripresa delle lezioni in sicurezza e al caldo per gli studenti.

Il sindaco Giampiero Tolardo ha quindi disposto la sospensione delle attività didattiche fino alla completa soluzione del problema, per garantire in questo modo sicurezza e confort di studenti e personale scolastico. Sperando possano bastare un giorno o due per tornare alla normalità.