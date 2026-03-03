Rifiuti in strada e rom che rovistano nell'immondizia: scene di degrado da Cenisia

Cumuli di rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti, strade invase dai piccioni in cerca di cibo, famiglie di rom che rovistano nell'immondizia. A Cenisia aumentano i problemi di convivenza tra i nomadi ed i residenti, che da tempo esasperati denunciano episodi di degrado.

La situazione è particolarmente critica in via Pragelato, dove gli abitanti hanno effettuato diverse segnalazioni per la spazzatura abbandonata in strada alla Presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise e all’assessora comunale, Chiara Foglietta. L'esponente della giunta, chiarisce una residente, "si è attivata facendo intervenire per la pulizia, ma senza che il problema venisse mai risolto in modo definitivo".

Invasione di piccioni

In particolare si registrano problemi di abbandono indiscriminato di rifiuti da parte degli inquilini di condominio che affaccia sulla via. Da tempo i cittadini, che abitano in zona, hanno chiesto di sanzionare gli abitanti del palazzo. "Qualche mese fa, - spiegano - la via è stata addirittura invasa dai piccioni, attirati dai contenitori del cibo, con evidenti disagi per tutti".

Rom frugano nei rifiuti

A questo si somma che nella zona sono presenti diverse famiglie rom. Donne, uomini e bambini sono stati immortalati spesso a rovistare nei sacchi della spazzatura dei bidoni lasciati all'esterno, contribuendo ulteriormente al degrado dell’area. E sul tema del degrado a Cenisia è stato sollecitato anche in radio il sindaco Stefano Lo Russo, che la scorsa settimana ha inaugurato tre interventi di riqualificazione della scuola dell'infanzia Bruno Ciari, del piazzale ex Fabbrica Italiana Pianoforti e del mercato Racconigi.

Ex mercato coperto diventa parcheggio

Il primo cittadino ha ribadito che l'obiettivo è riconvertire l'ex mercato coperto di corso Racconigi in parcheggio a rotazione e pertinenziale per i residenti, che verrà gestito da GTT. "Questi anni di abbandono - ha spiegato Lo Russo - hanno portato degrado: stiamo cercando con i nostri mezzi di porvi rimedio". I problemi di convivenza con i rom, ha poi aggiunto, "vanno bene oltre il decoro: in diversi casi sono persone pregiudicate".