Un lettore di scrive: "In zona San Paolo siamo ormai invasi da scoiattoli grigi, fanno danni e portano malattie"

Danni ai cavi elettrici, ma anche il timore di trasmissione di malattie che - oltre ad aver praticamente surclassato la presenza degli esemplari nostrani - potrebbero anche toccare l'uomo. E' una lamentela a 360 gradi quella che ci manda un lettore, residente in zona San Paolo. Nel mirino, gli scoiattoli grigi che sempre più spesso si vedono in giro per la città, soprattutto nelle aree verdi.



"Sono un residente della zona San Poalo molto vicino a Piazza Marmolada - ci scrive il lettore -. Voglio segnalare che la zona (per esempio via Lussimpiccolo) da tempo è infestata da scoiattoli grigi che causano notevoli danni. Entrano nei tetti e sottotetti rosicchiando i cavi elettrici e causando grandi disagi".



Ma il lettore prosegue: "Mi sono informato che tali animaletti , pur essendo carini, sono portatori di malattie, sia verso gli altri animali, a cominciare dallo scoiattolo rosso ormai in declino, sia verso le persone, che potrebbero prendere malattie e parassiti, inclusi pulci e potenzialmente altre malattie trasmissibili dai roditori".