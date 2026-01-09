Orchestra Mandolinistica Città di Torino  in concerto con “I Cantastorie”

Dopo la pausa per il periodo delle feste natalizie, la stagione concertistica di Santa Pelagia riprende la sua programmazione e inaugura il nuovo anno, ospitando un ensemble musicale legato a filo doppio alla storia della città.

La rassegna Contatti Sonori presenta “I Cantastorie” il 14 gennaio alle ore 21, un concerto che vede come protagonista assoluta l’Orchestra Mandolinistica Città di Torino, formazione storica cittadina, composta da circa 25 elementi suddivisi in mandolini primi, mandolini secondi, mandole, chitarre e contrabbasso oltre a percussioni e flauto.

L’Orchestra nasce nel 1973, ma l’origine risale all’incontro tra due figure leggendarie della musica torinese ovvero Franco Zangirolami e Giacomo Gai, avvenuto una sera di novembre del 1971 in maniera del tutto casuale.

Racconta Zangirolami che quella sera, tornando a casa con il suo mandolino, incontrò Gai, che abitava nel suo stesso palazzo; quest’ultimo vedendolo con uno strumento si incuriosì: essendo anch’egli un appassionato di musica e un cultore (suonava il mandolino, la mandola e la chitarra), gli propose di suonare insieme qualche brano. Da allora tra Franco ed il compianto Giacomo, ebbe inizio una collaborazione destinata a durare nel tempo.