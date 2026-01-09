Moncalieri: al posto dell'autogrill Maglione un McDonald's e 60 nuovi posti di lavoro

Dove c'era il vecchio autogrill Maglione, bar-ristorante dismesso ormai da tempo, nascerà un nuovo ristorante. In corso Trieste, al confine tra Moncalieri e Torino, poco prima (o poco dopo, a seconda della provenienza) della sopraelevata che conduce all'immissione dell'autostrada, nel corso del 2026 sorgerà un nuovo McDonald's.

Lavori in corso e grande fervore

La data di inaugurazione non è ancora certa, di sicuro i lavori procedono spediti e chi vi transita con l'auto non può non notare da settimane il fervore degli interventi nell'area. In attesa di sapere quando ci sarà il taglio del nastro, è già iniziato l'iter per la selezione del personale: il nuovo Mc di Moncalieri porterà infatti alla creazione di 60 posti di lavoro, tutte persone che andranno a comporre lo staff del ristorante, un'opportunità importante per il territorio, sia in termini occupazionali (in un periodo non particolarmente florido, per l'area torinese) sia di riqualificazione dell’area, che tornerà a essere uno spazio attivo e frequentato.

In arrivo 60 nuovi posti di lavoro

Sono questi gli ultimi giorni per candidarsi: c'è tempo infatti fino al 14 di gennaio. Chi è interessato deve accedere al sito ufficiale McDonalds.it, compilare un questionario online e caricare il proprio curriculum. Chi sarà risultato un profilo interessante per l'azienda, verrà poi contattato per partecipare ai colloqui, al termine dei quali saranno scelte le persone che andranno a comporre il gruppo di lavoro del ristorante.