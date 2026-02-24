Pnrr, Collegno accelera gli interventi per la trasformazione urbana

A sei mesi dalla data di scadenza fornita dall'Europa, il Comune di Collegno prosegue con determinazione nel percorso di attuazione degli interventi finanziati dal PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza, un’occasione straordinaria per ripensare gli spazi urbani, migliorare la qualità dell’abitare e rafforzare i servizi educativi e culturali. L’Amministrazione comunale ha scelto di accompagnare ogni fase dei cantieri con un monitoraggio costante, consapevole che la trasparenza, la cura e la capacità di coordinamento rappresentano elementi essenziali per trasformare le risorse del Piano in risultati concreti per la comunità.

“Il PNRR è una sfida complessa ma straordinaria, che Collegno ha scelto di affrontare con responsabilità e con la capacità di fare squadra - spiega il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone - I cantieri che stanno trasformando la città non sono solo opere pubbliche: sono investimenti sul benessere delle persone, sulla qualità della vita, sulla nostra identità e sul futuro delle nuove generazioni. Il monitoraggio costante che stiamo portando avanti è la garanzia che ogni intervento rispetti tempi, qualità e obiettivi. Collegno sta dimostrando di saper cogliere questa opportunità con visione e concretezza, e i risultati che stiamo raggiungendo ne sono la prova”.

Continua il Vicesindaco Antonio Garruto con delega alla progettazione strategica: “La trasformazione urbana che stiamo realizzando è frutto di un lavoro di progettazione interdisciplinare e integrata che parte da lontano e che oggi, grazie al PNRR, trova una spinta decisiva. Ogni cantiere racconta un pezzo della città che guarda al futuro , attenta ai bisogni educativi , culturali, ambientali e sociali. Il coordinamento tra uffici, tecnici e amministrazione è stato e continua a essere determinante per garantire un attento monitoraggio delle varie fasi progettuali. Collegno sta crescendo con coerenza e visione strategica e mettendo al centro le persone e la qualità degli spazi pubblici ”.

Con scadenze variabili, la cui ultima del 2026 è fissata al 31 agosto, Collegno ha già visto restituiti diversi spazi cittadini: il nuovo asilo nido a Borgata Paradiso, l’Ecomuseo e il Centro Anziani al Villaggio Leumann, o i lavori dí superamento del campo nomadi. Ecco il punto sui cantieri in Città: nel quadro del Programma PINQUA dedicato alla qualità dell’abitare e all’inclusione, gli interventi di via Oberdan stanno raggiungendo la conclusione con un avanzamento ormai prossimo alla chiusura, mentre l’area Ex-Eti ha completato il proprio percorso. Anche il Villaggio Leumann sta vivendo una fase di profonda rigenerazione: le aree verdi pubbliche sono ormai quasi ultimate, gli spazi di aggregazione stanno per essere consegnati alla cittadinanza e prosegue la riqualificazione degli appartamenti, che richiede tempi più articolati ma è già in una fase significativa del suo sviluppo.

Parallelamente, il Parco della Certosa continua a trasformarsi grazie agli interventi del PUI e della Rigenerazione Urbana: la nuova Biblioteca nell’edificio delle Ex-Stirerie sta avanzando con ritmo costante, mentre la riqualificazione strutturale parziale dei laboratori universitari procede verso il completamento, contribuendo a rafforzare la vocazione culturale e formativa dell’area.

Sul fronte dell’edilizia scolastica, il nuovo Asilo Nido 0-3 Paradiso è stato ultimato e rappresenta un investimento strategico per le famiglie e per la crescita dei più piccoli. Anche la Scuola Marconi sta vivendo un importante intervento di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico, che procede con continuità e che consentirà di restituire alla città un edificio più sicuro, moderno e sostenibile.