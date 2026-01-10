Premio InediTO 2026: iscrizioni aperte fino al 31 gennaio

“Questo nostro mondo umano, che ai poveri toglie il pane, ai poeti la pace” tratto dalla poesia “Al Principe” (in occasione dei 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini) è il nuovo input grafico, illustrato da Francesca Rossetti, del Premio InediTO Colline di Torino che giunge alla venticinquesima edizione, dopo aver premiato in tutti questi anni centinaia di autori, scoprendo nuovi talenti di ogni età e nazionalità, sostenendoli e accompagnandoli verso il mondo dell’editoria e dello spettacolo.

Il Premio - il cui bando scadrà il 31 gennaio 2026 - è dedicato alle opere inedite in tutte le forme di scrittura (poesia, narrativa, saggistica, teatro, cinema e musica), in lingua italiana e a tema libero, con esclusione di testi generati con intelligenza artificiale. Sul successo maturato negli ultimi anni è stata dedicata una nuova sezione alla “Graphic Novel”: sono state istituite le collaborazioni con la Scuola Internazionale di Comics, il Palmosa Fest Festival Nazionale di Arte e Letteratura di Castelvetrano (TP), i festival “La Grande Invasione” di Chieri (TO) e “Chiavi di Lettura” di Chivasso (TO), nonché la partnership con l’etichetta discografica “Sorridi Music” che premierà i vincitori e realizzerà la compilation “InediTO Music” con i brani di tutti i finalisti.



