Carlo Romano, oboista di Ennio Morricone, ospite del "Film Music Concert"

“Film Music Concert” è l'evento speciale di venerdì 16 gennaio al Teatro Garybaldi di Settimo Torinese.

Ospite straordinario del concerto è Carlo Romano, oboista del Maestro Ennio Morricone, che suonerà con l’Orchestra Magister Harmoniae dell’Associazione Musica Insieme APS di Grugliasco.



Alcune tra le più belle Colonne Sonore di sempre, da Morricone ad Hans Zimmer, da John Williams ad Astor Piazzolla, passando da Luis Bacalov e tanti altri, saranno eseguite dalla Magister Harmoniae con la direzione della Prof.ssa Elena Gallafrio. Il concerto, che ripercorre le musiche e le colonne sonore dei film ormai entrati nella memoria collettiva, daranno il pretesto per rivivere luoghi, momenti ed emozioni che fanno parte della vita di ognuno.



Il Maestro Romano non è la prima volta che suona con l’Orchestra Magister Harmoniae: fu l’ospite speciale del concerto presso la splendida Palazzina di Caccia di Stupinigi che la Magister Harmoniae tenne a giugno del 2024, nel Cortile d’Onore.



