Studio Bunker: un anno di teatro-musica tra classici, memoria e nuove produzioni

La stagione si apre con Volta la carta , nuova produzione dedicata a Fabrizio De André. In scena dal 15 al 18 e dal 22 al 25 gennaio, lo spettacolo ripercorre il repertorio di Faber attraverso un concerto-teatro che alterna brani celebri a gemme meno note, rielaborate in chiave acustica con arrangiamenti intimi e poetici.

L'Accademia dei Folli inaugura ANN06 , la nuova stagione di musica-teatro ospitata al Teatro Studio Bunker, da anni fucina di creatività e progetti culturali torinesi. Il cartellone 2026, firmato dalla direzione artistica di Carlo Roncaglia , propone un programma con 9 spettacoli, 2 nuove produzioni, 42 repliche, 4 incontri monografici dedicati ai grandi drammaturghi e 2 appuntamenti speciali con gli allievi della scuola di teatro.

L’omaggio musicale prosegue in autunno con Fred dal whiskey facile (15–18 e 22–25 ottobre), ritratto scenico di Fred Buscaglione. A raccontare la vita del cantautore torinese sono le cinque donne più importanti della sua esistenza, mentre il fantasma di Fred aleggia sul palco tra note e bicchieri di whiskey.

I classici riletti: Flaubert e Goethe secondo i Folli

Due nuove produzioni affrontano i grandi classici della letteratura. Dal 7 al 10 e dal 14 al 17 maggio va in scena Madame Bovary: Emma dialoga con il suo alter ego, Gustave Flaubert, e con i personaggi che ne hanno segnato il destino – Charles, Léon e Rodolphe – in un intreccio di inganni e tradimenti.

A dicembre (3–6 e 10–13) debutta Faust.a, nuova collaborazione con lo scrittore Tiziano Scarpa. La compagnia propone una versione inedita del capolavoro di Goethe, immaginando cosa sarebbe accaduto se Mefistofele avesse offerto il suo patto non a Faust, ma a Margherita.

Memoria, politica e potere