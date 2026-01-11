I piemontesi godono di buona salute: solo il 18% soffre di patologie croniche

In Piemonte il 71,9% degli adulti tra i 18 e i 69 anni dice di sentirsi bene o molto bene, a fronte del 74,2% della media nazionale. I dati sono della sorveglianza Passi, come riferisce l'agenzia di stampa Ansa, secondo il Report aggiornato sul sito dell'Istituto superiore di sanità, dedicata alla popolazione adulta sull'ultimo biennio di raccolta dati.

6 giorni di cattiva salute in tutto l'anno

Sono sei i giorni totali riferiti dai piemontesi come in cattiva salute. Tra questi poco più di tre (3,2) è il numero medio di giorni in cattiva salute fisica e lo stesso (3,3) quelli in cattiva salute psichica. Il numero medio di giorni con limitazione delle attività quotidiane è di poco più di una (1,3). Il numero totale di giorni non in salute è calcolato come la somma dei giorni in cattiva salute fisica e quelli in cattiva salute mentale negli ultimi trenta giorni, fino a un massimo di trenta giorni per intervistato.

L'82% non soffre di patologie croniche

A non avere patologie croniche è l'82% (81,9 % la media nazionale), ad averne almeno una il 18% (18,1% la media nazionale, ad averne due o più è il 3,6% (4,2% la media italiana). Per quanto riguarda la pratica dell'attività fisica il Piemonte è sopra la media nazionale: si dichiara attivo il 55,1% (49,2% la media italiana), parzialmente attivo il 27,1% (23,5% la media nazionale), sedentario il 17,8% (la media è 27,2% in Italia).