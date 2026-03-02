Quando il Tai-ji può essere un buon rimedio per chi soffre di Parkinson: lo racconta un cortometraggio

Una serata speciale dedicata al movimento, alla salute e al cinema. Succede a partire dalle 20.30 presso il cinema Massimo di via Verdi, con un programma che prevede due pellicole per parlare di malattia, ma anche di rimedi.



In apertura sarà proiettato il cortometraggio A passi lenti – quando il Tai-ji incontra Parkinson, ideato e diretto da Giancarlo Tovo. L’opera esplora come la pratica del tai-ji può supportare le persone affette da Parkinson, migliorando non solo la mobilità fisica, ma offrendo anche un riscontro positivo dal punto di vista psicologico attraverso il movimento lento, consapevole e armonico attraverso le dirette testimonianza con un approccio sereno e propositivo.



A seguire, un breve dibattito con medici e specialisti per approfondire il rapporto tra attività fisica, qualità di vita e gestione dei sintomi nelle persone con Parkinson.



La serata proseguirà con la proiezione del film inglese Kinetics, diretto da Tommy Martin. Si tratta di un film drammatico del 2018 che racconta la storia di Rose, una donna diagnosticata con Parkinson in giovane età, e della sua inaspettata connessione con Lukas, un giovane che trova nel parkour una forma di libertà e auto-espressione. Attraverso questi due personaggi, Kinetics esplora il desiderio condiviso di muoversi — nonostante le difficoltà — e come il movimento possa diventare metafora di resilienza, adattamento e speranza di fronte a una diagnosi difficile.



Il cortometraggio “A passi lenti” è stato realizzato nel 2025 nell'ambito del progetto "Tai-ji for Parki, Tai-ji for Health!" promosso da AIGP (Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani), con la collaborazione di Taiji-to, e grazie al contributo dell'Otto x Mille della Chiesa Valdese.