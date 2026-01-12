Dopo il gelo, temperature in rialzo sul Torinese: possibile maltempo all'orizzonte verso il weekend

Il rialzo della pressione ma con valori non troppo elevati, e correnti più umide e miti sudoccidentali concorreranno a mantenere condizioni più stabili, ma con poco sole e qualche pioggia. Temperature nella media del periodo.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi lunedì 12 a giovedì 15 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso oggi e domani, graduale aumento della nuvolosità per lo più bassa su Piemonte orientale, che poi nel corso dei giorni si estenderà in parte anche ai settori occidentali ed in città. Qualche pioggia sarà possibile da giovedì.

Temperature che dopo 11 giorni ritornano nelle medie del periodo e anche qualcosa in più. Su pianure le massime saranno comprese tra 9 e 11 °C, mentre le minime tra -1 e 4 °C con tendenza all'aumento.

Venti generalmente assenti o deboli variabili su pianure.

Da venerdì 16 gennaio

La copertura nuvolosa incrementerà e si estenderà a tutto il nordovest, con anche la possibilità di piogge irregolari tra sabato e domenica, ma per i dettagli dovremo aspettare i prossimi aggiornamenti.

