Rivoli investe sui quartieri: nuovi spazi gioco, fitness e sport nei parchi cittadini

Prosegue a Rivoli il piano di riqualificazione dei giardini pubblici, con la conclusione dei lavori che hanno interessato aree gioco, spazi fitness e piastre multisport in quattro parchi cittadini. Un intervento avviato nell’agosto 2025 e finanziato con uno stanziamento complessivo di 285.000 euro, di cui oltre 224 mila destinati ai lavori, che si inserisce in una strategia più ampia di investimento sui quartieri e sulla qualità della vita urbana.

I lavori

Al Giardino Vittime del Lavoro è stata completamente riqualificata l’area giochi, con nuove attrezzature e pavimentazione antitrauma in gomma colata a tema marino, insieme alla realizzazione di una nuova area fitness. Al Giardino Borsellino e al parco dedicato alla città gemellata di Kranj sono state rinnovate le piastre sportive esistenti, trasformandole in campi multisport per basket e calcetto, con pavimentazioni antitrauma e finiture grafiche in resina a motivo street art. Un intervento che valorizza la pratica sportiva di prossimità e, nel caso del parco Kranj, richiama simbolicamente una tradizione sportiva molto radicata nella città gemellata.

L’appalto, i cui lavori sono iniziati nei primi giorni di agosto 2025 e si sono sostanzialmente conclusi entro dicembre, ha interessato complessivamente quattro aree cittadine: oltre ai giardini Vittime del Lavoro, Borsellino e Kranj, al Parco San Grato l’ex area giochi è stata trasformata in un percorso fitness completo con nuove attrezzature e pavimentazione antitrauma, ampliando l’offerta dedicata allo sport all’aria aperta.

I gazebo

Per completare l’intervento è prevista la posa di cinque gazebo, in sostituzione di quelli esistenti nei giardini Borsellino, D’Antona e Nassirya e installati ex novo nei giardini Falcone ed Emanuela Loi. Nello stesso stanziamento rientra anche la fornitura di nuovi portabici, già installati a settembre presso le scuole Rodari, Salvo D’Acquisto, Don Milani, Gobetti, Gozzano, Levi, Walt Disney e Freinet. Ulteriori interventi sono già programmati tra giugno e settembre, con la riqualificazione delle aree gioco nei giardini Fratelli Mattei, Pablo Neruda, Rita Fossaceca e Rossano (Tetti Neirotti), a conferma di un percorso di riqualificazione diffuso e continuativo.

"Lo sport all’aperto è uno strumento fondamentale di aggregazione, soprattutto per i più giovani. - afferma il sindaco Alessandro Errigo, che detiene la delega allo Sport - Con questi interventi rafforziamo la presenza di spazi pubblici moderni e accessibili nei quartieri, perché investire nello sport di prossimità significa investire nella comunità e nella prevenzione del disagio". "La riqualificazione dei giardini pubblici è una scelta politica chiara: mettere al centro la qualità della vita e la cura degli spazi comuni.- aggiunge l’assessore all’Ambiente Angelo Tribolo - Parchi attrezzati, sicuri e inclusivi sono un elemento essenziale di una città sostenibile e coesa, capace di offrire opportunità di benessere e relazione in ogni quartiere".

