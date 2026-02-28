Volontario fino all'ultimo: Pinerolo dice addio a Marcello Manassero

In Croce verde per 66 anni è scomparso venerdì; avrebbe tra poco compiuto 82 anni. Aveva incontrato per caso la sua 'vocazione', in piazza del Duomo

Molti conservano un ricordo di lui in momenti drammatici della propria vita, perché per decenni ha soccorso i pinerolesi come volontario della Croce verde.

Il pinerolese Marcello Manassero, avrebbe compiuto a breve ottantadue anni, ma è morto ieri, venerdì 27 febbraio, nella serata. La morte improvvisa non gli ha tolto la soddisfazione però di festeggiare i 66 anni di volontariato in Croce verde, il 6 febbraio scorso: "Per decenni è stato volontario, consigliere, vice direttore dei servizi e ancora adesso ricopriva il ruolo di probiviro: cioè era un membro dell'associazione che in virtù della sua esperienza veniva chiamato a risolvere delle divergenze”, afferma Andrea Bonizzoli, presidente della Croce verde di Pinerolo.

Fino a giovedì era ancora in servizio in via Saluzzo: “Non saliva più in ambulanza ma continuava a svolgere i servizi più 'leggeri', come la distribuzione dei farmaci” aggiunge Bonizzoli. La sua scomparsa quindi ha colto impreparata l'intera associazione: “In tanti hanno avuto occasione di conoscerlo e apprezzarlo – continua Bonizzoli –. Si distingueva per la competenza e cura con cui svolgeva le sue mansioni, ma ma soprattutto per l'umanità e la disponibilità”.

Ex operaio della Beloit, Manassero aveva incontrato presto la sua vocazione per il volontariato. Ed era successo per caso, un giorno in cui passava in piazza del Duomo: “Lì vide un uomo preso da un malore e diede i suo contributo nel soccorrerlo. Terminato l'intervento, i volontari della Croce verde che erano giunti sul posto gli proposero di entrare nell'associazione e lui accettò di buon grado – ricorda il presidente –. Aveva appena sedici anni”.

Il funerale di Marcello Manassero si svolgerà mercoledì 4 marzo alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Madonna di Fatima. Mentre rosario sarà recitato martedì 3 marzo alle 20 nella stessa chiesa.