L’ex distributore (ormai dismesso) di corso Umbria "blocca" la ciclabile: slitta ancora la fine dei lavori

La pista ciclabile di corso Umbria è in ritardo per colpa del "solito" distributore di benzina, che continua a creare complicazioni anche ora che non esiste più. Dismesso dopo anni di abbandono, è stato proprio il prolungamento delle operazioni di rimozione e bonifica a causare i disagi verificatisi negli ultimi mesi.

Criticità sicurezza e parcheggi

A gennaio, il consigliere di Circoscrizione 4 (Lega) Carlo Emanuele Morando aveva sollevato il problema dei cantieri fermi lungo l’asse ciclabile. La presenza delle recinzioni non solo aveva sottratto numerosi parcheggi, ma aveva anche eliminato temporaneamente gli attraversamenti pedonali, costringendo i cittadini ad attraversare in mezzo alla strada. Secondo il cronoprogramma originale, l'opera avrebbe dovuto essere completata entro la fine del 2025, ma all'inizio del 2026 i lavori risultavano ancora incompiuti e, stando alle segnalazioni dei residenti, spesso non si vedono lavoratori in azione.

La risposta della Circoscrizione 4

L'interpellanza sul tema è stata discussa nell'ultimo consiglio di Circoscrizione 4. Nel frattempo, i cantieri sono stati parzialmente rimossi e la ciclabile è quasi ultimata. Dalla risposta del presidente Alberto Re è emersa la conferma ufficiale: il colpevole del ritardo è, ancora una volta, l'ex distributore.

"Il ritardo è dovuto a un allungamento delle tempistiche di dismissione dell'impianto di carburante", ha spiegato Re. "Le previsioni iniziali indicavano la chiusura dei lavori per il Natale 2025; per questo motivo la calendarizzazione è stata modificata. Inoltre, la ditta incaricata seguiva più cantieri contemporaneamente: quando non erano presenti operai in corso Umbria, la squadra era impegnata in altre zone della città".

Il traguardo finale

Ad oggi, seppur fuori tempo massimo, la ciclabile di corso Umbria è praticamente conclusa. Mancano soltanto alcuni interventi sull'intersezione con corso Principe Oddone, dove nei prossimi giorni verranno realizzati gli scivoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche e verrà completata la segnaletica orizzontale e verticale.