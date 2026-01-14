Chivasso, tutti i numeri record del 2025 per la Festa dei Nocciolini

L’ultima edizione della Festa dei Nocciolini è stata ammessa a contributo dalla Regione Piemonte per 25.444,30 euro in seno al Bando per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2025 del Coordinamento Politiche e Fondi Europei. Delle 278 istanze presentate attraverso la piattaforma FINDOM, 207 erano riconducibili a privati senza scopo di lucro e 71 ad enti pubblici, tra i quali appunto il Comune di Chivasso.

Il trentennale della Festa dei Nocciolini, che per la prima volta è stata co-organizzata dall’amministrazione comunale con Ascom Confcommercio, ha riservato un programma ricco di appuntamenti. Dall’annullo filatelico dei francobolli della serie “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicati al settore alimentare presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla conferenza stampa in Regione Piemonte alla presenza dell’assessore regionale al Commercio Paolo Bongioanni, il 2025 ha segnato un record di affluenza a Chivasso: le visite complessive sono passate da 56.828 nel 2024 a 63.615, con un incremento dell’11,94%, mentre i passaggi unici sono aumentati da 32.871 a 35.959 (+9,39%). In forte crescita anche i flussi provenienti da altre province piemontesi, da diverse regioni italiane e persino dall’estero, segno del sempre maggiore richiamo turistico della manifestazione.

“Questo contributo – ha commentato il sindaco Claudio Castello – è un primo passo verso la totale istituzionalizzazione di una manifestazione che riconosce il valore storico, identitario, commerciale ed alimentare di un prodotto dolciario della nostra tradizione”.

“La Festa dei Nocciolini – ha aggiunto l’assessore al Commercio, Turismo e Bilancio Chiara Casalino – è un evento che merita una costante attenzione dai soggetti pubblici e privati che vedono in esso una concreta opportunità di promozione e crescita per l’intero territorio regionale”.

“Siamo lieti – ha detto il presidente di Ascom Chivasso Carlo Nicosia - che la Festa dei Nocciolini sia una delle iniziative ammesse a contributo regionale tra quelle candidate al bando, riservato agli enti pubblici. Dopo l'ottimo piazzamento nella graduatoria del bando per i DUC, una nuova dimostrazione che la collaborazione tra Ascom Confcommercio ed amministrazione comunale è la via maestra per offrire al commercio il massimo sostegno, anche grazie ad eventi come la Festa dei Nocciolini nata 30 anni fa per iniziativa di Ascom e che, negli anni, ha sempre potuto contare sul sostegno della Città”.