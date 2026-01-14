 / Attualità

Attualità | 14 gennaio 2026, 10:37

Chivasso, tutti i numeri record del 2025 per la Festa dei Nocciolini

Concesso un contributo regionale superiore ai 25 mila euro

Un'immagine dell'ultima edizione della Festa dei Nocciolini

Un'immagine dell'ultima edizione della Festa dei Nocciolini

L’ultima edizione della Festa dei Nocciolini è stata ammessa a contributo dalla Regione Piemonte per 25.444,30 euro in seno al Bando per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2025 del Coordinamento Politiche e Fondi Europei. Delle 278 istanze presentate attraverso la piattaforma FINDOM, 207 erano riconducibili a privati senza scopo di lucro e 71 ad enti pubblici, tra i quali appunto il Comune di Chivasso.

 Il trentennale della Festa dei Nocciolini, che per la prima volta è stata co-organizzata dall’amministrazione comunale con Ascom Confcommercio, ha riservato un programma ricco di appuntamenti. Dall’annullo filatelico dei francobolli della serie “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicati al settore alimentare presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla conferenza stampa in Regione Piemonte alla presenza dell’assessore regionale al Commercio Paolo Bongioanni, il 2025 ha segnato un record di affluenza a Chivasso: le visite complessive sono passate da 56.828 nel 2024 a 63.615, con un incremento dell’11,94%, mentre i passaggi unici sono aumentati da 32.871 a 35.959 (+9,39%). In forte crescita anche i flussi provenienti da altre province piemontesi, da diverse regioni italiane e persino dall’estero, segno del sempre maggiore richiamo turistico della manifestazione.

“Questo contributo – ha commentato il sindaco Claudio Castello – è un primo passo verso la totale istituzionalizzazione di una manifestazione che riconosce il valore storico, identitario, commerciale ed alimentare di un prodotto dolciario della nostra tradizione”. 

“La Festa dei Nocciolini – ha aggiunto l’assessore al Commercio, Turismo e Bilancio Chiara Casalino – è un evento che merita una costante attenzione dai soggetti pubblici e privati che vedono in esso una concreta opportunità di promozione e crescita per l’intero territorio regionale”. 

“Siamo lieti – ha detto il presidente di Ascom Chivasso Carlo Nicosia - che la Festa dei Nocciolini sia una delle iniziative ammesse a contributo regionale tra quelle candidate al bando, riservato agli enti pubblici. Dopo l'ottimo piazzamento nella graduatoria del bando per i DUC, una nuova dimostrazione che la collaborazione tra Ascom Confcommercio ed amministrazione comunale è la via maestra per offrire al commercio il massimo sostegno, anche grazie ad eventi come la Festa dei Nocciolini nata 30 anni fa per iniziativa di Ascom e che, negli anni, ha sempre potuto contare sul sostegno della Città”.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium