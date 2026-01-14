“Storie Cantate”, l’Opera raccontata dal vivo a San Salvario

“Storie Cantate – Viaggi nella Grande Storia dell’Opera” è un ciclo di incontri-concerto pensato per chi desidera scoprire o riscoprire i capolavori del teatro musicale in modo coinvolgente e accessibile. Dalle origini dell’Opera ai grandi drammi romantici, da Mozart alle rivoluzioni narrative e vocali del Novecento, ogni appuntamento è dedicato a un’opera celebre o a un tema centrale della storia lirica.

Gli incontri raccontano l’Opera come una storia viva: i personaggi, i contesti storici e sociali, il pubblico e gli interpreti. Un dialogo dinamico tra parola, video, musica e performance dal vivo, con un approccio rigoroso ma adatto a tutti, appassionati e neofiti. Il ciclo è curato da Valter Carignano (Opera Rinata), cantante lirico, musicologo e scrittore, attivo nella divulgazione musicale e collaboratore stabile delle librerie Feltrinelli per incontri e seminari. Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Piemonte in collaborazione con “Art Ensemble Fraternità Maria Consolatrice”.

Dove recarsi

Tutti gli incontri si svolgono presso la Sala Art Ensemble, via Petitti 24 (zona via Nizza / corso Dante), spazio dedicato a cultura, socialità e solidarietà nel quartiere San Salvario. L’ingresso è a offerta libera e maggiori informazioni e prenotazioni si possono avere al numero 375.8090195. Si comincia sabato 7 febbraio alle 17 con “L’Opera? E’ nata per un matrimonio! Le origini dell’Opera dal Medioevo fino ad Antonio Vivaldi. Sul palco Valter Carignano voce narrante e basso baritono, Roberta Wildmann contralto e Michela Varda al pianoforte.

Prossimo appuntamento

Passiamo a sabato 14 marzo, sempre alle 17. I riflettori si accenderanno per illuminare Michela Varda al pianoforte, Roberta Wildmann contralto, Daniele Di Tommaso tenore e Valter Carignano voce narrante. Il tema è l’Opera e la Magia: streghe, incantesimi e qualche elisir di lunga vita. Il mese di aprile (sabato 11) vede protagonista la musica di Giuseppe Verdi. Il concerto è interpretato da Roberta Willmann contralto, Valter Carignano basso baritono, Michela Varda al pianoforte, Cristina Cogno soprano e il tenore Daniele Di Tommaso. La rassegna si conclude sabato 23 maggio con le “Nozze di Figaro”: Mozart e la rivoluzione dell’Opera Italiana. Sul paco Valter Carignano voce narrante, Roberta Willmann contralto e Michela Varda alle tastiere.

Tutti i concerti iniziano alle 17. “Storie Cantate” si propone come un percorso culturale e umano, capace di avvicinare il pubblico all’Opera attraverso il racconto, l’ascolto e l’emozione dal vivo. Occasione per vivere la musica non come monumento, ma come esperienza condivisa e attuale. Ogni incontro diventa così un momento di scoperta, dialogo e bellezza. Un invito ad ascoltare le grandi storie dell’Opera con orecchie nuove. Perché la voce, quando racconta, continua a parlare a tutti.

