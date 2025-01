Ricca (Lega): "Una legge per contrastare l'abbandono selvaggio dei rifiuti"

Se pensavate di potervela cavare lasciando la spazzatura dove capita, occhio alle spalle. La Lega Piemonte ha infatti presentato una nuova proposta di legge che mira a creare un sistema di norme e di controllo efficienti per contrastare il fenomeno, troppo diffuso, dell’abbandono dei rifiuti nei fiumi, terreni ed altre aree sensibili.

750mila euro per le telecamere

L'obiettivo è perseguire chi scambia le strade per una discarica. Nel dettaglio la Regione ha stanziato complessivamente 750mila euro per il triennio 2025-2027. Duecentocinquantamila euro l'anno con cui i Comuni del Piemonte potranno beneficiare di risorse per l’installazione e la manutenzione di sistemi di video sorveglianza.

"Come Regione - aggiunge il capogruppo regionale del Carroccio Fabrizio Ricca - metteremo in campo apposite campagne di sensibilizzazione che partiranno dalle scuole. Si tratta di una proposta di buon senso che intende tutelare la salute dei piemontesi, il decoro urbano e l’ambiente. Il nostro territorio non è una discarica e salvaguardarlo, con l’ausilio di sistemi virtuosi, è una delle nostre priorità".