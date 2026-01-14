A Nichelino ritorna il concorso letterario “Il Cammello Racconta”

L’Associazione culturale Amici del Cammello di Nichelino, nata nel 2011 con l’obiettivo di diffondere la cultura del libro e promuovere la lettura sul territorio, prosegue da quattordici anni la propria attività grazie all’impegno costante dei soci volontari che gestiscono la Libreria Il Cammello.

Torna “Il Cammello Racconta”

Anche per il 2026 l’Associazione bandisce il concorso letterario “Il Cammello Racconta”, che prevede la partecipazione con racconti brevi inediti a tema libero. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, continua a crescere e riscuote ogni anno un sempre maggiore interesse, con grande soddisfazione dello staff organizzatore.

Il concorso è aperto ai maggiorenni e ai minorenni, purché muniti del consenso dei genitori. L’unico requisito per la partecipazione è la residenza nella Regione Piemonte; i non residenti possono partecipare esclusivamente se regolarmente iscritti all’Associazione alla data di pubblicazione del bando (07/01/2026).

Tutto quello che c'è da sapere

Ogni partecipante potrà concorrere con un racconto breve inedito a tema libero. La scadenza per l’invio in formato digitale delle opere è fissata alle ore 23:59 del 31 marzo prossimo. La quota di partecipazione è di 10 euro. Le opere saranno valutate da una giuria che assegnerà buoni libro ai primi tre classificati. I dieci migliori racconti saranno inoltre pubblicati in un’antologia.

Il bando completo e tutta la documentazione relativa al concorso sono disponibili al seguente link: https://tinyurl.com/ilcammelloracconta2026 .