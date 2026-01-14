La torinese Gypsy Musical Academy riconosciuta come Centro Universitario Internazionale

Dopo oltre vent’anni di esperienza come Accademia di spettacolo in Italia, la Gypsy Musical Academy di Torino (via Pagliani, 25) cresce ancora e ottiene da Londra il prestigioso riconoscimento di: Centro Universitario Internazionale. Un traguardo che fa dell’Accademia piemontese un punto di riferimento essenziale per la formazione professionale nel settore delle performing arts raggiungendo una rilevanza globale. I titoli ottenuti dagli studenti (diploma o laurea) a fine percorso spalancheranno loro le porte del mondo dello spettacolo anche Oltreoceano.

La notizia arriva proprio alla vigilia dell'apertura ufficiale delle audizioni per l'anno accademico 2026-2027, gli open day sono, infatti, in programma il 16 gennaio prossimo e saranno seguiti in prima persona da un’ospite speciale: Aisha Jawando protagonista dei noti musical londinesi “Hamilton” e “Tina”. Gli aspiranti che parteciperanno all’open day avranno la possibilità di lavorare direttamente con la Jawando (gypsymusical.com).

“Siamo molto entusiasti di questo riconoscimento – commenta Neva Belli, fondatrice e direttrice della Gypsy – che conferisce alla nostra accademia un ruolo internazionale e che, soprattutto, rappresenta per i nostri allievi già iscritti e per quelli che verranno, l’occasione giusta per fare dello spettacolo una vera professione in grado di essere esportata anche fuori dai confini nazionali. Si parte, da Torino ma il successo potrà arrivare anche da palchi quali West End e Broadway”.