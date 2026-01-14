A Torino una domenica a pedali per la qualità dell'aria e il diritto alla salute

Domenica 18 gennaio FIAB Torino Bike Pride organizza una pedalata urbana che unisce mobilità ciclistica, divulgazione scientifica e partecipazione civica, e parte dal Cecchi Point fino al Museo A come Ambiente. L’iniziativa nasce all’interno dei progetti di divulgazione della prima edizione del Premio di Laurea Gabriele Del Carlo, promosso da FIAB Torino Bike Pride, con il patrocinio del RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, per valorizzare tesi di laurea sulla mobilità ciclistica capaci di unire ricerca, visione e capacità divulgativa dell’Università degli studi e del Politecnico di Torino.

Durante la pedalata verrà presentato il progetto di tesi vincitore di Davide Dansero dal titolo Understanding Urban Air Pollution Exposure for Cyclists (Comprendere l’esposizione all'inquinamento dell’aria in ambito urbani dei ciclisti), Corso di laurea in Economia dell'ambiente, della cultura e del territorio, Università degli Studi di Torino.

Un lavoro, quello di Dansero, apprezzato dalla giuria del Premio in quanto unisce un attento lavoro di ricerca su campo, con un approccio integrato tra misurazioni ambientali e percezioni soggettive. La giuria ha infatti apprezzato la scelta di affrontare il problema dell'inquinamento atmosferico attraverso una soluzione, la mobilità in bici, e con un approccio scientifico e basato sui dati.

Uno dei requisiti per partecipare al Premio di Laurea Gabriele Del Carlo è proporre un’attività di divulgazione della ricerca. La proposta di Dansero è una pedalata per sperimentare in prima persona il monitoraggio della qualità dell’aria.

Durante la pedalata che si terrà domenica 18 gennaio Davide Dansero presenterà i contenuti della propria tesi di laurea, trasformando il percorso urbano in un laboratorio di ricerca a cielo aperto. Grazie alla collaborazione con la Biblioteca dell’Aria, i partecipanti potranno utilizzare strumenti di misurazione della qualità dell’aria e contribuire direttamente alla raccolta dei dati, sperimentando pratiche di citizen science applicate al contesto urbano.

Il percorso prevede una tappa in Piazza Rebaudengo, ospiti del Progetto Tenda, che illustrerà le attività di riqualificazione partecipata della piazza e il ruolo degli spazi pubblici come luoghi di socialità, inclusione e costruzione di comunità.

Nel corso della mattinata interverrà il Comitato Torino Respira, da anni impegnato per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo e che è partner del progetto di ricerca “The Right to Clean Air (R2CA)”, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, dedicato allo studio del diritto emergente all’aria pulita e alla partecipazione dei cittadini alle politiche ambientali.

La conclusione della pedalata è prevista presso il Museo A come Ambiente, dove FIAB Torino Bike Pride presenterà i progetti sviluppati in collaborazione con il Museo.

La pedalata si inserisce all’interno del progetto “Cicli naturali: urban biodiversity by bike” che ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Sportivi per Natura. Il Benessere circolare tra natura, movimento e vita sana”, in partenariato con MAcA - Museo A come Ambiente. Il progetto si propone di rispondere alle sfide emergenti legate alla salute e alla sostenibilità ambientale, promuovendo un approccio olistico che integra benessere umano, salute circolare e salvaguardia dell’ecosistema.

L’occasione sarà inoltre utile per ricordare l’apertura della seconda edizione del Premio di Laurea Gabriele Del Carlo, promosso da FIAB Torino Bike Pride (scadenza il 30 aprile 2026)

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria tramite form online:

https://forms.gle/DLBNjeFdzcQfi1ee8