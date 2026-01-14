A Poirino ritornano le escursioni del circuito “Sentiero Verde”

Domenica 18 gennaio a Poirino ricominceranno le escursioni del circuito “Sentiero Verde”, organizzate dall’associazione di promozione sociale Camminare lentamente con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. Lo slogan del primo appuntamento dell’anno è “Si torna a camminare, benvenuto 2026, ripartiamo da Poirino, con dolcezza, lentezza e speranza”. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 13,30 all’agrigelateria San Pé di Cascina San Pietro 29 a Poirino . La tranquilla passeggiata invernale promozionale di 6 km partirà alle 14 e durante il percorso si raggiungerà la Tenuta Banna, per poi rientrare al punto di partenza. Sarà una breve camminata a partecipazione gratuita, adatta a tutti, necessaria per ritornare a muoversi dopo la sosta di fine anno, per rivedersi e per accogliere chi vorrà condividere il cammino di “Sentiero Verde”. Al termine della passeggiata, alle 16,30 circa, nel salone Italia di Poirino sarà presentato il calendario delle prossime escursioni organizzate da Camminare Lentamente e sarà possibile associarsi per il nuovo anno al costo di 10 euro per gli adulti e gratuitamente per i minori di 18 anni. La tessera per i sostenitori dell’associazione, che comprende un gadget, costa invece 25 euro. I partecipanti all’escursione gratuita del 18 gennaio sono invitati ad utilizzare calzature adatte, con suola antiscivolo. È obbligatoria la prenotazione via e-mail all’indirizzo camminarelentamente2@gmail.com almeno 24 ore prima dell’evento. La partecipazione alle successive iniziative di Camminare Lentamente sarà riservata ai soci. Per informazioni si possono chiamare i numeri telefonici 380-6835571 e/o 349-7210715.