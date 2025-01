Da domani attive le telecamere su corso Vittorio. Ecco dove si rischia la multa [FOTO E VIDEO]

Da domani, mercoledì 15 gennaio, si accendono le telecamere su Corso Vittorio Emanuele II.

Saranno tre gli incroci presidiati dagli occhi elettronici. Lo strumento rileverà chi invaderà la corsia riservata ai mezzi del trasporto pubblico locale. Chiunque verrà ‘pinzato’ dai nuovi sistemi di controllo potrà cadere in infrazione.



Un modo per evitare l’invasione di corsia

Come comunicato nei giorni scorsi dal comune l’obiettivo è quello di rendere effettivo il rispetto delle corsie riservate facendo rispettare regole esistenti da anni, rafforzando i controlli con i nuovi dispositivi. Un modo, peraltro, di garantire un servizio del trasporto pubblico più efficace e che non sia costretto a zigzagare tra le auto che occupano una corsia che non li spetta.

Chi potrà passare nelle nuove corsie?

Oltre ovviamente ai mezzi Gtt (sia bus, tram, ma anche mezzi assistenza e manutenzione) nella corsia preferenziale potranno viaggiare autobus in servizio di linea intercomunale, oltre a taxi e a noleggio con conducente. Consentito anche ai possessori di CUDE(Contrassegno Unificato Disabili Europeo), oltre a scooter e moto.



Qui potranno passare, senza infrazione, anche i veicoli delle forze dell’ordine, vigili del fuoco e soccorsi che hanno attivato lampeggiante o sirena.

Perplessità da parte dei soccorritori

Nei giorni scorsi, proprio su questo tema, era stata avanzata una polemica riguardante la possibilità di cadere in infrazione da parte dei volontari del soccorso.

Dal Comune era stato confermato come le infrazioni vengono controllate a posteriori dalla Polizia Municipale, quindi nel caso di ambulanza con sirena, come prevede la legge italiana, non ci sarà sanzione. Ma i dubbi restano e riguardano la possibilità di rilevare il suono o un lampeggiante da parte delle nuove telecamere.

Nei mesi scorsi era stata presentata un’interpellanza dalla consigliera di Forza Italia Federica Scanderebech per chiedere lumi rispetto alle multe ricevute da autisti di mezzi di soccorso per infrazione da T-Red e autovelox. E per cui ora si teme che lo stesso avvenga per invasione di corsia preferenziale.

Dove saranno attivate?

Saranno tre i dispositivi attivi da domani. Il primo è collocato nei pressi della fermata Carlo Alberto, tra l’incrocio di via Carlo Alberto e via San Francesco da Paola. Poco più avanti un altro dispositivo è stato installato nei pressi della fermata Re Umberto (vicino alla stazione della metropolitana) nei pressi dell’incrocio tra Corso Re Umberto e via dell’Arsenale. L’ultimo dispositivo di trova poco dopo la fermata Palagiustizia, tra via Giovanni Falcone e Piazza Adriano dove la strada interseca Corso Ferrucci.