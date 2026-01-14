Tra mattoncini e robotica, Pianezza si prepara a ospitare la selezione regionale della First Lego League Challenge

Sabato 17 gennaio 2026 le Scuole dell’Arca di Pianezza (TO), in viale San Pancrazio 65, ospiteranno dalle 9 alle 17 la selezione regionale della FIRST LEGO League Challenge, uno dei più importanti contest internazionali di robotica educativa rivolti a ragazze e ragazzi tra i 9 e i 16 anni.

L’iniziativa coinvolgerà circa 180–200 studenti, organizzati in squadre provenienti da scuole del Piemonte e delle regioni del Nord-Ovest, impegnati in un percorso che unisce robotica, progettazione, innovazione, problem solving e capacità di comunicazione. Durante la giornata, i team presenteranno i propri progetti a una giuria composta da esperti in ambito tecnologico, educativo e archeologico, confrontandosi su competenze tecniche e trasversali.

Il tema dell’edizione 2025/26, “Unearthed”, invita i partecipanti a esplorare ciò che è nascosto o sotterraneo, mettendo in dialogo archeologia, scienza e strumenti digitali. L’obiettivo è stimolare una riflessione su come le tecnologie contemporanee possano contribuire alla conoscenza del passato, anche senza ricorrere allo scavo tradizionale, sviluppando nei ragazzi uno sguardo critico e interdisciplinare.



La First Lego League Challenge si conferma così un’esperienza formativa ad alto valore educativo, che pone al centro il lavoro degli studenti, la collaborazione di squadra e l’applicazione concreta delle conoscenze, promuovendo un apprendimento attivo e orientato alle sfide del futuro.

“Ospitare una selezione regionale della First Lego League Challenge è per la nostra scuola un riconoscimento importante. Siamo una realtà educativa radicata nel territorio, ma da sempre attenta a sviluppare nei ragazzi competenze che guardano al futuro: progettazione, uso consapevole delle tecnologie, capacità di analizzare dati, comunicare e lavorare su problemi complessi. Accogliere un contest internazionale di robotica educativa dedicato al tema dell’archeologia significa mettere in relazione passato e futuro, scuola e innovazione, offrendo ai ragazzi strumenti di lettura del mondo che saranno centrali anche nelle sfide tecnologiche dei prossimi anni”, sottolinea Sara Montagnoni, presidente della Cooperativa l’Arca e referente dei percorsi STEM e di robotica educativa.