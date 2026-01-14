Nichelino, l'Asl To5 lancia un nuovo corso per ottenere la qualifica di Oss

In un momento non felicissimo per chi cerca lavoro, ecco una nuova opportunità per chi intende intraprendere una carriera nel mondo del sociale e della salute. L'Asl To5 promuove il nuovo corso di formazione professionale per ottenere la qualifica di Oss.
Corso presso l’En.A.I.P. di Nichelino
Il corso si terrà presso l’En.A.I.P. di Nichelino, con sede in via Polveriera 25. Le domande di preiscrizione devono essere presentate entro il 30 gennaio 2026. Per iscriversi è necessario recarsi alla segreteria dell’En.A.I.P. di Nichelino per compilare il modulo ufficiale. Orari sportello: 9.30-12, 14–16.30.
Per maggiori info: https://www.aslto5.piemonte.it/