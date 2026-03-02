Otto Marzo, tutte le iniziative organizzate dalla Città di Nichelino

La Città di Nichelino celebra, come ogni anno, l'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, con diversi appuntamenti e iniziative.

Lunedì 2 marzo - ore 20,30

Sala Mattei – Palazzo Comunale P.zza Di Vittorio, 1

Presentazione del libro “Tutti gli uomini (possono cambiare le cose)” di e con Irene Facheris – Introduce l’Assessore alle Pari Opportunità Comune di Nichelino. Ingresso libero.

Venerdì 6 marzo

Strutture per anziani di Nichelino

Distribuzione mimosa a tutte le ospiti ricoverate e alle lavoratrici a cura di Spi CGIL di Nichelino (Coordinamento Donne).

Domenica 8 marzo – ore 15,00

Centro Sociale N. Grosa – Via Galimberti 3 - Nichelino

Giornata Internazionale della Donna per la Terza Età. Pomeriggio danzante con omaggio floreale in collaborazione con il Comitato di Gestione “N. Grosa”. Ingresso libero.

Domenica 8 marzo – ore 21,00

Teatro Superga – Via Superga 44 – Nichelino

Spettacolo “Tipico maschio italiano” con Lorenzo Marangoni. Il monologo affronta il tema della maschilità oggi: Come si può parlare, oggi, da uomo, di amore, di sesso, di consenso, di rifiuto, di gelosia, di manipolazione, di violenza, ma anche di autenticità, di emozioni, di libertà in modo credibile? Info per acquisto biglietti: biglietteria@teatrosuperga.it

Mercoledì 18 marzo – ore 21,00

Sala Mattei – Palazzo Comunale P.zza Di Vittorio, 1

Evento promosso dal Centro Italiano Femminile di Torino. “Vetrine di coraggio: l'impatto sociale del progetto e il coraggio dei commercianti al servizio di una comunità più sicura”.

Intervengono: Franca Albera - Presidente CIF e Deborah Di Donna- Coach delegata CIF e componente del Comitato esecutivo della Consulta femminile Comunale Città di Torino. In collaborazione con Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato al Commercio.

Venerdì 20 marzo - ore 20,30

Salone Croce Rossa – Via N. Sauro, 13 Nichelino

“Diritti, lavoro, libertà”. Evento organizzato da SPI CGIL di Nichelino. Durante la serata proiezione del film “Diamanti” (2024 diretto da Ferzan Özpetek). Ingresso libero.