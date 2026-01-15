San Francesco al Campo, cade un albero e colpisce un lavoratore di 35 anni: morto dopo il trasporto al Cto

L'uomo è stato soccorso e portato al Cto

Stava lavorando quando un albero è caduto e l'ha travolto: così è morto Danilo Bergogna, di 35 anni. E' successo questa mattina a San Francesco al Campo: gli uomini del 118 di Azienda Zero sono intervenuti in via Costa 14.

L'uomo è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all'ospedale Cto, dove è stato affidato alle cure dei medici. Ma purtroppo l'operaio è deceduto a seguito del grave infortunio sul lavoro. In corso i rilievi delle forze dell’ordine e degli ispettori dello Spresal per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

"Dietro ogni tragedia vita spezzata"

Ad intervenire il segretario generale Cisl Torino-Canavese, Giuseppe Filippone: "Danilo Bergogna è l’ennesima vittima di una strage silenziosa che continua a colpire i lavoratori italiani. Dietro ogni tragedia, c’è una vita spezzata, una famiglia distrutta e un futuro negato. Anche oggi piangiamo un giovane operaio che ha perso tragicamente la vita sul lavoro” .