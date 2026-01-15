Gassino, ecco la nuova aula studio: Città metropolitana investe sui giovani

La sinergia tra la Città metropolitana di Torino e le amministrazioni locali segna un nuovo importante traguardo a Gassino Torinese. Grazie al contributo stanziato dall'Ente metropolitano per il progetto 'Aule studio: spazio giovani e cultura', venerdì 16 gennaio alle ore 18 aprirà i battenti lo spazio di via Mazzini 28/a, una struttura all’avanguardia pensata per rispondere concretamente alle esigenze di studenti e studentesse.

L’apertura di questo spazio è il risultato tangibile del progetto “Aule studio: spazio giovani e cultura”, promosso dall'Ufficio Politiche giovanili della Città metropolitana di Torino. L’iniziativa affonda le sue radici nella legge regionale n. 6/2019, che riconosce le giovani generazioni come risorsa fondamentale della comunità, e si inserisce nelle strategie del Piano strategico 2024-2026 “Torino Metro(poli)montana” per promuovere eguali opportunità di sviluppo su tutto il territorio.

All'inaugurazione del 16 gennaio interverranno il sindaco di Gassino Torinese, Cristian Corrado e il consigliere Andrea Gavazza in rappresentanza della Città metropolitana di Torino.

L'assegnazione dei fondi è avvenuta attraverso un rigoroso iter selettivo avviato nell'agosto 2025. Il bando ha riscosso un notevole successo, vedendo la partecipazione di 41 amministrazioni comunali dell'area metropolitana.

A seguito dell'esame della Commissione di valutazione, è stata stilata una graduatoria di merito basata sulla qualità dei progetti e sul rispetto dei requisiti di accessibilità e sicurezza.

I 10 comuni vincitori che hanno beneficiato del contributo di 5.300 euro ciascuno sono: Cafasse, Foglizzo, Gassino Torinese, Caselle, Bruino, Bosconero, Vestignè, Frossasco, Mercenasco e Corio.

"Le aule studio – commenta Caterina Greco, consigliera metropolitana delegata all’istruzione e alla politiche giovanili - non sono solo stanze con tavoli e connessione Wi-Fi, ma veri e propri presidi sociali contro la dispersione scolastica e l'isolamento. Con questo bando abbiamo voluto dare una risposta concreta alla crescente richiesta di spazi pubblici idonei che i ragazzi ci rivolgevano da tempo”.

La nuova aula studio di Gassino Torinese è stata progettata per essere un ambiente funzionale e accogliente, capace di rispondere a diverse esigenze di studio e concentrazione. Gli studenti avranno a disposizione uno spazio silenzioso per lo studio individuale, un’area break per i momenti di pausa e socializzazione e la Connessione Free Wi-Fi.

L’aula, sia per la sessione invernale (gennaio e febbraio) che per quella estiva (maggio, giugno e luglio), sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.