Colonnine elettriche: "Servono nuovi punti di ricarica ai giardini Schiapparelli"

Un’analisi puntuale della presenza di colonnine di ricarica per auto elettriche sul territorio della Circoscrizione 4 e la possibile installazione di nuovi punti ai giardini Schiapparelli. È quanto chiedono i consiglieri di Forza Italia Walter Caputo e Felice Scavone con un’interpellanza rivolta al Consiglio.

Nel documento, i firmatari ricordano come la transizione verso fonti di energia alternative sia sempre più centrale, anche nel settore dell’automotive, con una crescita costante dei veicoli elettrici in circolazione. A livello cittadino, viene evidenziato, Torino conta attualmente 2.903 punti di ricarica pubblici.

"Chiediamo di avviare una valutazione con gli uffici competenti - spiegano -, per l’installazione di due nuovi punti di ricarica presso i giardini Schiapparelli, area che - secondo i consiglieri - risulterebbe attualmente priva di questo servizio".

L’obiettivo dichiarato è quello di colmare una carenza infrastrutturale in una zona frequentata dai residenti, favorendo la mobilità sostenibile e rispondendo alle esigenze di chi utilizza veicoli elettrici, in un’ottica di sviluppo dei servizi di prossimità sul territorio circoscrizionale.