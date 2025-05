Sangue a terra, parabrezza sfondati e un accoltellamento: ancora una notte folle in Barriera [VIDEO]

Weekend di fuoco per il quartiere Barriera di Milano. Ad appena 24 ore di distanza dall'omicidio del 19enne Mamoud Diane, ecco un'altra notte da incubo per i residenti. Con un tentato omicidio registrato tra sabato 3 e domenica 4 maggio.

Un altro accoltellamento

Poco dopo la mezzanotte, un uomo di 48 anni di origine marocchina ha cercato di uccidere un connazionale di 41 anni colpendolo con un fendente al collo, nel tentativo di rapinarlo. L’aggressione è avvenuta in via Martorelli, secondo quanto ricostruito dagli investigatori alla base dell’aggressione ci sarebbe stata una rissa esplosa nel quartiere e poi degenerata. La vittima, al momento dell’attacco, aveva con sé circa 5mila euro in contanti: un dettaglio che ha immediatamente acceso i sospetti delle forze dell’ordine su un possibile collegamento con attività illecite, in particolare il traffico di droga nella zona.

Aggressore fermato

L’intervento tempestivo delle volanti della Polizia di Stato ha permesso di bloccare l’aggressore, che è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e rapina aggravata. Fermato anche un secondo uomo, ritenuto complice, che è stato denunciato a piede libero.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni Bosco: le sue condizioni, seppur serie, non sarebbero fortunatamente critiche. Gli inquirenti attendono di poterlo interrogare per chiarire le circostanze del ferimento e, soprattutto, la provenienza dell’ingente somma di denaro in suo possesso.

La rissa in via Montanaro

L'episodio, come detto, sarebbe l'atto conclusivo di una rissa scoppiata in via Montanaro angolo via Lauro Rossi e poi proseguita fino in via Martorelli. Nel video e nelle foto scattate da alcuni cittadini si vede il risultato della notte brava: vetri rotti e sangue a terra, parabrezza sfondati. "Scene allucinanti, mi chiedo cosa debba ancora succedere" così la consigliera della 6, Verangela Marino. "Dopo Via Monterosa, l'ennesimo episodio di rissa in Via Montanaro che sembrerebbe addirittura un tento omicidio tra extracomunitari. Siamo stanchi di questi gravi episodi, la gente ha paura e il sindaco guarda inerte a un territorio senza controllo scaricando la responsabilità al Prefetto e al Questore, come è avvenuto negli ultimi Consigli Comunali" così il consigliere comunale di Fi, Domenico Garcea.