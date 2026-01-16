 / Cronaca

Cronaca | 16 gennaio 2026, 16:22

Rom torinese morto a Lonate Pozzolo, Salvini: "Il ragazzo non ha ucciso ma difeso se stesso e la famiglia"

Il ministro e leader della Lega difende il proprietario di casa Jonathan Rivolta: "E' stato vittima di una rapina, non vedo spazi per attaccarlo"

Il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini

"Sembra confermata la versione che si è difeso. Un abbraccio a quel ragazzo e capisco che possa essere sconvolto, perché una morte è sempre una morte ed è sempre una sconfitta e non è mai un successo e non c'è niente da celebrare". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulla vicenda di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, diventata un caso nazionale, dove un 37enne rom torinese (Adamo Massa) è stato ucciso nel corso di un tentativo di furto in appartamento.

Salvini dalla parte del padrone di casa

Salvini, che si era già espresso a favore del proprietario di casa, ha difeso ancora Jonathan Rivolta: "Non riesco a trovare spazi per attaccare un ragazzo che ha difeso se stesso, la sua famiglia, i suoi affetti, la sua vita. Se i rapinatori e i ladri facessero un mestiere onesto non rischierebbero di morire mentre fanno il loro sporco mestiere".

redazione IlBustese.it

