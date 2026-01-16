Addio alla carta di identità cartacea: a Torino tutti i sabati aperture straordinarie dell'Anagrafe

E' tra gli uffici più frequentati del Comune di Torino, nonostante ormai le pratiche online stiano soppiantando le code agli sportelli. Eppure il 2026 si annuncia un anno di super lavoro per l'Anagrafe Centrale di via della Consolata, così come per gli altri sportelli sparsi sul territorio.

Addio alla carta di identità cartacea

Il 3 agosto di quest'anno andrà infatti in pensione la carta di identità cartacea: dopo quella data sarà valida solo più quella elettronica, nota anche come CIE, essenziale per accedere ai servizi digitali.

Per fare fronte a questo obbligo di legge, ed evitare soprattutto di congestionare gli uffici a ridosso della scadenza, il Comune di Torino ha deciso per quest'anno di rilanciare ed intensificare le aperture straordinarie dell'Anagrafe Centrale.

Le date delle aperture straordinarie

Per accedere è obbligatorio prendere appuntamento: sarà possibile prenotare durante la settimana antecedente all'apertura straordinaria, tramite il servizio online. L'ingresso è da via Carlo Ignazio Giulio 22.

Dopo il primo appuntamento lo scorso 10 gennaio, le aperture straordinarie saranno tutti i sabati dalle 8 alle 16 su prenotazione.All'Anagrafe Centrale i torinesi troveranno a loro disposizione quindici sportelli.