Trent’anni come parrucchiera a Vigone: Maura Ponza passa il testimone

“Dopo l’esperienza in Germania, mi sentivo pronta”, così è iniziata l’avventura di Maura Ponza, 56 anni, con ‘I tuoi capelli, secondo noi’, il salone da parrucchiera vigonese che dal 1996 offre una coccola alle proprie clienti. E continuerà a farlo sotto la guida della 26enne Alessia Milani.

“Ho deciso di fare questo passaggio perché dopo 30 anni era giusto lasciare andare quello che ho costruito e darlo a una ragazza più giovane, brillante, con voglia di fare, per farla crescere. Alessia lavora con me da tre anni, abbiamo collaborato e mi sono trovata benissimo con lei – motiva Ponza –. L’attività funziona bene e continuerà sicuramente ad andare ancora meglio. Al momento mi voglio godere un po’ la vita, non sono in pensione, magari cercherò un altro lavoro, ma non è la mia priorità. Ho preso questa decisione, ponderata, perché c’era la persona giusta al momento giusto”.

L’esperienza all’estero

Ha iniziato da bambina a pettinare e tagliare i capelli a tutte le sue bambole. Dopo la scuola, a 16 anni lavorava già come parrucchiera e, in seguito, è partita per la Germania. “Ho scelto di andare a vivere lì, dove sono rimasta per cinque anni. Inizialmente mi sono dedicata anche ad altri impieghi e poi ho lavorato per tre anni come parrucchiera.”

È in Germania che racconta di essere cresciuta moltissimo a livello di esperienza lavorativa: “In Italia all’epoca c’era il titolare che tagliava, solo lui. Invece là il metodo di lavoro era diverso. Dovevi saper fare tutto e facevi tutto tu, dal lavaggio al taglio al colore. C’era qualcuno con cui confrontarmi e a cui chiedere, però ero molto più libera di esprimermi”.

Il ritorno in Italia e l’apertura del negozio a Vigone

Tornata in Italia, all’epoca abitava a Gerbole di Rivalta, si è guardata attorno perché si sentiva pronta per avere qualcosa di suo. È così venuta a conoscenza del fatto che a Vigone la parrucchiera Monica Frega stava cedendo la sua attività: “Era il 1996. Ho comprato la licenza da lei e sono rimasta ancora tre anni in via Fiochetto. Mi sono poi spostata 50 metri più in là, in via Villafranca 7, dove il negozio è ancora adesso”.

Negli anni alle ragazze che hanno collaborato con lei, Ponza ha cercato di trasmettere l’importanza di crescere e formarsi: “Alcune hanno poi preso strade diverse, ma altre ha aperto il proprio salone. Ho sempre ricordato alle mie collaboratrici che bisogna essere aggiornate sul tipo di taglio e la moda del capello. Ci siamo costantemente formate, informandoci e seguendo le tendenze. Sono cambiati molto i prodotti, le tecniche, i tagli e il modo di fare la piega: è importante adattarsi. Trent’anni sono tanti. Anche se per me sono stati ‘pochi’ perché sono volati”, ammette.

A cambiare è stato in particolare il tipo di clienti: “Una volta venivano più sovente, magari anche due volte a settimana, per lavarsi i capelli e avere sempre la piega fatta. Attualmente di clienti settimanali ce ne sono di meno, soprattutto dopo il Covid, ma quelle che vengono vogliono uscire con un risultato ‘wow’, qualcosa che non è ripetibile a casa”.

Nuovo anno, nuova titolare, nuovo nome

Un negozio che, con questo cambiamento, muta anche nome: ‘Altea, il benessere dei capelli’, inaugurato lo scorso 11 gennaio. Milani, di San Germano Chisone, dopo la scuola professionale da parrucchiera, ha iniziato con qualche esperienza lavorativa e nel 2022 è arrivata da Ponza.

“Questo ruolo come nuova titolare mi fa sentire sicuramente emozionata. C’è tanto in ballo, è un grande passo per me. Il mio sogno era comunque di aprire un negozio, ma non so se l’avrei fatto adesso, però c’è stata l’occasione e l’ho colta al volo ovviamente. Sicuramente una buona parte delle clienti rimarrà, ma ci saranno anche innovazioni perché, essendo giovane, probabilmente attirerò poi clientela più giovane – commenta –. Ad aiutarmi ci sarà una ragazza che ha già concluso percorsi di tirocinio qui da noi e che, mentre studia, continuerà qui con l’alternanza scuola-lavoro”.