In occasione del Giorno della Memoria il Comune di Pino Torinese promuove tre iniziative culturali per riflettere sul passato. Si inizierà con una mostra fotografica il 23 gennaio, per proseguire con la proiezione del film “Le Assaggiatrici” il 27 gennaio e concludere con uno spettacolo teatrale su Anna Frank la sera del 30 gennaio.

Mostra fotografica “Viaggio della Memoria”, dal 23 gennaio al 13 febbraio alla Biblioteca Civica "A.Caselle", Piazza M. Montessori. Ingresso libero negli orari di apertura della biblioteca

Charlie Spedicato, autore della mostra, è un 19enne pinese che un anno fa partiva col Treno della Memoria verso Germania e Polonia, fotografando i campi di concentramento di Ravensbrück e di Auschwitz - Birkenau con la vecchia Canon del nonno. “Ho usato un rullino scaduto in bianco e nero - ha raccontato - e scattare senza colori ha reso al meglio l’aria che c’era: lì è tutto fermo al passato e ho cercato di catturare la sensazione di pesantezza e l’alone di morte che si sentono”.

Proiezione del film "Le Assaggiatrici", all'interno della rassegna “Cinema a Pino”. 27 gennaio alle ore 20:45, Cinema-Teatro "Le Glicini", Via M. Cristina 13. Biglietto 5 €, salvo abbonamenti

Il film, uscito nel 2025, è diretto dal regista Silvio Soldini e ispirato alla storia di Margot Wölk, una delle donne costrette ad assaggiare il cibo destinato ad Adolf Hitler per evitare l’avvelenamento del Führer.

Al mattino è prevista una proiezione speciale gratuita per le scuole.

Spettacolo teatrale “Anne”. 30 gennaio ore 20:45, Cinema-Teatro "Le Glicini", Via Martini 18. Ingresso gratuito.

Il Laboratorio Teatrale Permanente Giovanile Pinese porta in scena la tragica storia di Anna Frank e della sua famiglia, che dal nascondiglio ad Amsterdam ha trovato la morte nei campi di concentramento. Regia di Marta Barattia. In apertura è previsto un momento dedicato al ricordo di Marcello Agagliati e Giuseppe Cardinale, deportati e internati italiani nei lager nazisti, attraverso le testimonianze dei familiari che sono stati presenti in loro vece durante la Cerimonia in Prefettura per la Giornata degli Internati Italiani nei campi di concentramento tedeschi, istituita con Legge del 13 gennaio 2025 n. 6, e che si celebra il 20 settembre per ricordare i soldati italiani catturati dai tedeschi dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943.

"Il Giorno della Memoria rappresenta un momento fondamentale di riflessione collettiva - ha dichiarato la sindaca Alessandra Tosi -. Attraverso le iniziative culturali che proponiamo quest’anno – dalla mostra fotografica al cinema e il teatro – vogliamo offrire alla cittadinanza occasioni diverse e complementari per ricordare, comprendere e non dimenticare. Siamo inoltre onorati di accogliere i familiari dei cittadini insigniti durante la cerimonia per la Giornata degli internati italiani in Prefettura".

"Quest’anno proponiamo momenti e linguaggi diversi per stimolare una riflessione profonda sugli eventi che hanno segnato tragicamente il Novecento - ha commentato l’assessora alla cultura e ai giovani Elisa Pagliasso - Un’attenzione particolare è rivolta ai giovani e alle scuole, perché la conoscenza e la consapevolezza sono strumenti essenziali per contrastare l’indifferenza e affinché simili atrocità non si ripetano mai più".

La consigliera comunale Marta Riminucci per l’occasione ha condiviso le parole di Sami Modiano, uno degli ultimi testimoni di Auschwitz-Birkenau ancora in vita: “Scegliere di non sapere è il modo più masochista e inefficace per chiudere i conti col passato. Nascondere a noi stessi una pagina cruciale della propria storia ci impedisce di andare avanti”. E aggiunge: “Come adulti sentiamo il dovere morale di continuare a sapere e a far sapere alle nuove generazioni cos'è stato il passato, perché ciascuno possa decidere consapevolmente come vivere il presente e come costruire il futuro”.

Le iniziative sono a cura di: Comune di Pino Torinese, Biblioteca Comunale “Angelo Caselle”, Laboratorio Teatrale Permanente Giovanile Pinese, Associazione Santa Maria del Pino Onlus.