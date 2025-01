Giovane salvato dai carabinieri mentre tenta di buttarsi dal sottopasso Donat Cattin

Un tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato una tragedia: ieri sera, sabato 18 gennaio, un ragazzo con difficoltà psichiche ha infatti minacciato di buttarsi giù dal sottopasso Donat Cattin, ma è stato messo in salvo dai militari.

L’allarme era scattato intorno alle 20, quando il giovane aveva già superato le barriere protettive, sedendosi sul bordo con le gambe a penzoloni sopra la strada sottostante. Sul posto sono arrivati rapidamente due equipaggi dei carabinieri, che hanno bloccato il traffico nella zona per garantire la sicurezza, e che poi si sono messi a dialogare con il giovane fino al momento in cui un militare è riuscito ad afferrarlo e a metterlo in salvo.

Il giovane è stato poi affidato ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale Maria Vittoria per ricevere assistenza.