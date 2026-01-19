 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 19 gennaio 2026, 15:03

Conto alla rovescia per "Innamorati di Torino": dopo Mirafiori, oggi il volantinaggio ha toccato anche la Magneti Marelli di Venaria

Proseguono le iniziative di Fim, Fiom, Uilm, Uglm, Fismic e Aqcfr in vista della grande manifestazione del 14 febbraio a favore del comparto automotive

Volantinaggio dei sindacati metalmeccanici davanti alla Magneti Marelli di Venaria

Continuano le iniziative dei sindacati metalmeccanici in vista della manifestazione del 14 febbraio, "Innamorati di Torino", finalizzata a riaccendere i riflettori sullo stato di salute (non confortante) del settore metalmeccanico cittadino e dell'automotive in particolare. 

Dopo il volantinaggio di venerdì scorso davanti alla Porta 2 di Mirafiori, infatti, l'appuntamento si è ripetuto nella mattinata di oggi a Venaria, davanti allo stabilimento di Magneti Marelli. Al cambio del turno, i rappresentanti dei sindacati di Fim, Fiom, Uilm, Uglm, Fismic e Aqcfr hanno incontrato i lavoratori distribuendo fogli che riassumono la situazione di difficoltà in cui si trova il comparto soprattutto a Torino e provincia, anche a causa delle scelte che ne hanno scandito gli ultimi anni. 

L'orizzonte temporale è fissato dunque per il giorno di San Valentino, quando nelle strade del centro della città i sindacati metalmeccanici torneranno a riunirsi e a sfilare per chiedere ulteriore attenzione per il settore. Un po' ciò che è successo nel recente passato, quando alla manifestazione seguì l'arrivo presso Mirafiori della 500 ibrida. "Ma servono altri modelli e nuove assunzioni, a tempo indeterminato, di lavoratori giovani", ribadiscono le sigle sindacali.

Massimiliano Sciullo

