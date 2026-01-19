Conto alla rovescia per "Innamorati di Torino": dopo Mirafiori, oggi il volantinaggio ha toccato anche la Magneti Marelli di Venaria

Continuano le iniziative dei sindacati metalmeccanici in vista della manifestazione del 14 febbraio, "Innamorati di Torino", finalizzata a riaccendere i riflettori sullo stato di salute (non confortante) del settore metalmeccanico cittadino e dell'automotive in particolare.



Dopo il volantinaggio di venerdì scorso davanti alla Porta 2 di Mirafiori, infatti, l'appuntamento si è ripetuto nella mattinata di oggi a Venaria, davanti allo stabilimento di Magneti Marelli. Al cambio del turno, i rappresentanti dei sindacati di Fim, Fiom, Uilm, Uglm, Fismic e Aqcfr hanno incontrato i lavoratori distribuendo fogli che riassumono la situazione di difficoltà in cui si trova il comparto soprattutto a Torino e provincia, anche a causa delle scelte che ne hanno scandito gli ultimi anni.



L'orizzonte temporale è fissato dunque per il giorno di San Valentino, quando nelle strade del centro della città i sindacati metalmeccanici torneranno a riunirsi e a sfilare per chiedere ulteriore attenzione per il settore. Un po' ciò che è successo nel recente passato, quando alla manifestazione seguì l'arrivo presso Mirafiori della 500 ibrida. "Ma servono altri modelli e nuove assunzioni, a tempo indeterminato, di lavoratori giovani", ribadiscono le sigle sindacali.