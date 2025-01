A Mappano bonus per giovani e over 65 che si spostano in bus

Bonus per i residenti a Mappano che usano i mezzi pubblici

Buone notizie per i giovani ed i pensionati di Mappano che si spostano in bus. Il Comune della zona nord ha infatti deciso di sostenere con un bonus i residenti, con meno di 26 anni o con più di 65 anni, che per la loro mobilità utilizzano i mezzi pubblici GTT.

Chi può chiedere il bonus

Potranno richiedere un contributo, in base al proprio ISEE, tutti i giovani titolari di abbonamenti annuali o mensili Under 26 e tutti gli ultrasessantacinquenni titolari di abbonamenti annuali o mensili Formula 3.

Come chiederlo

I residenti interessati potranno presentare domanda entro il 28 febbraio 2025, utilizzando il modulo pubblicato, insieme al bando, sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.mappano.to.it