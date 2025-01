I 900 della ‘Lions Walk’ portano due carrozzine e una nuova lampada all’Agnelli

Le due carrozzine, di cui una per persone obese, sono state consegnate oggi, mentre la lampada scialitica, con illuminazione adatta agli interventi, per il Pronto soccorso dell’ospedale Agnelli di Pinerolo lo sarà nei prossimi giorni. Le attrezzature sono state acquistate con il ricavato della Lions Walk dello scorso aprile, nelle campagne di Riva, organizzata da Lions Club Pinerolese Host, Lions Club Airasca None e Leo Club del Pinerolese, con 957 partecipanti.

Il Civile era una delle due realtà a cui gli organizzatori volevano dare una mano. L’altra era il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il neo direttore generale Asl To3 Giovanni La Valle, la direttrice sanitaria Eva Anselmo, Emanuela Lovato della direzione medica di presidio e Luisella Audisio e Barbara Chiapusso della direzione delle professioni sanitarie. Mentre per gli organizzatori erano presenti per il Lions Club Airasca None il presidente Antonello Crivelli e Manuela Pissanchi, Past President, e per il Lions Club Pinerolese Host il presidente Paolo Bolley e Paolo Fossati, Past President.