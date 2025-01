"L'Elisir d'Amore": un mix di romanticismo, umorismo e poesia in scena al Teatro Regio

Dal 28 gennaio al 5 febbraio, il Teatro Regio ospiterà una nuova, emozionante produzione: L’elisir d’amore, il capolavoro di Gaetano Donizetti, in una veste sorprendentemente moderna e poetica. L’opera, resa unica dalla regia innovativa di Daniele Menghini e dalla direzione musicale del maestro Fabrizio Maria Carminati, promette di conquistare il pubblico con un intreccio di tradizione e fantasia. Un debutto unico nel suo genere

Questa nuova produzione, in coproduzione con il Teatro Regio di Parma, segna una svolta nel modo di interpretare l’opera donizettiana. Daniele Menghini trasforma il melodramma giocoso in una fiaba moderna, dove il protagonista, Nemorino, si rifugia in un mondo fatto di marionette e burattini, rappresentazione del suo universo interiore.

Il cast, di altissimo livello, vede Federica Guida nel ruolo di Adina, René Barbera come Nemorino, Paolo Bordogna nei panni di Dulcamara, Davide Luciano come Belcore e Albina Tonkikh nel ruolo di Giannetta. A rendere ancora più magica l’atmosfera, la presenza in scena dei burattini della Fondazione Marionette Grilli, che interagiscono direttamente con i cantanti.

Nemorino: un Geppetto contemporaneo

La visione di Menghini esplora le fragilità e la sensibilità di Nemorino, che, incapace di affrontare la realtà, crea un rifugio immaginario con le sue stesse mani: un teatro popolato da personaggi di legno che prendono vita grazie alla sua fantasia. "Nemorino è un giovane fragile, alla ricerca di se stesso", spiega il regista. "Ricostruisce il suo mondo con un vecchio banco sega della falegnameria del teatro, scolpendo con la fantasia personaggi che rispondono ai suoi desideri. È un Geppetto moderno che affronta le sue creazioni nel momento in cui, grazie alla magia della musica, prendono vita".

L'arte di Augusto Grilli

La presenza della Fondazione Marionette Grilli rappresenta una novità assoluta. Con 30 burattini in scena, alcuni provenienti dalla collezione storica del ’700 e altri realizzati per questa produzione, i Grilli arricchiscono lo spettacolo con la loro maestria. Ogni marionetta, manovrata da Augusto Grilli, dialoga con i cantanti, creando un intreccio suggestivo tra opera lirica e teatro di figura.

Una storia senza tempo

Debuttata nel 1832 a Milano, L’elisir d’amore continua a incantare per la sua miscela unica di ironia, romanticismo e profondità psicologica. La trama, incentrata sull’amore non corrisposto del contadino Nemorino per la vivace Adina e sull’intervento dell’elisir miracoloso, culmina in un trionfo d’amore sincero e genuino.

Conferenza-concerto e biglietti

Prima dell’apertura ufficiale, l’opera sarà presentata con una conferenza-concerto il 22 gennaio alle 18 nel Foyer del Toro del Teatro Regio, con esibizioni dal vivo e ingresso libero. I biglietti per l’opera, incluso l’Anteprima Giovani del 25 gennaio, sono già in vendita.

Biglietteria e informazioni

Teatro Regio

Piazza Castello 215 - Torino

Tel. 011.8815.241 - biglietteria@teatroregio.torino.it

Orario: lun-sab 11-19; dom 10.30-15.30