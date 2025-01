Exhibition gala, le Universiadi 2025 danno spettacolo tra musica, danza e pattinaggio [FOTO]

Una serata incantevole di musica e magia ha preso vita al Palavela, dove i pattinatori protagonisti dei Torino 2025 FISU World University Games hanno regalato al pubblico un'esperienza da sogno, esibendosi sulla maestosa pista.





Nell'Exhibition Gala, svoltosi il 19 gennaio, si sono distinti i campioni della danza sul ghiaccio: Sofia Val Sofia e Asaf Kazimov Asaf, medaglie d'oro per la Spagna; Lou Terreaux e Noe Perron, argento per la Francia, con una coreografia ispirata al celebre brano Barbie Girl degli Aqua; e gli italiani Giulia Isabella Paolino e Andrea Tuba, vincitori del bronzo. A chiudere il cerchio, l'elegante performance di Carlotta Argentieri e Francesco Riva sulle note di Die with a Smile di Lady Gaga e Bruno Mars.





Nelle esibizioni singole, sono scesi in pista, tra gli altri, Yuma Kagiyama (medaglia d’oro maschile per il Giappone), Rion Sumiyoshi (medaglia d’oro femminile per il Giappone), Mone Chiba (medaglia argento femminile sempre per il Giappone), Sofia Samodelkina (medaglia di bronzo per il Kazachistan), Daniel Grassl (medaglia d’argento italiana maschile, che si è esibito sulle note di Too Sweet di Hozier) e gli italiani Raffaele Zich e Corey Circelli. Tra le altre atlete italiane, si sono esibite anche Lara Gutmann, Ginevra Lavinia Negrello e Martina Piredda.

Non è mancato il tradizionale momento di gloria per le piccole pattinatrici delle società locali che, tra una sessione e l’altra del Gala, sono scese in pista per una piccola esibizione insieme a ToTag, la mascotte dei Torino 2025 FISU World University Games.