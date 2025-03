Marciapiedi vietati a disabili e carrozzine: "Perché non abbattete le barriere?"

Salire sui marciapiedi di via Cigna, all'angolo con via Pinerolo e via Dogliani, sembra davvero un'impresa possibile. Almeno per disabili, anziani con problemi di deambulazione e mamme con carrozzina. A denunciarlo è, ancora una volta, Pino La Mendola, residente nel quartiere Aurora ed ex presidente del comitato spontaneo di zona.

"Sono anni che chiediamo di abbattere le barriere agli incroci - denuncia La Mendola -. All'angolo con via Dogliani, in particolare, c'è un marciapiede alto più di venti centimetri. Persino una persona senza problemi fisici rischia di farsi male". E in effetti il dislivello pare davvero notevole.

Tuttavia, almeno per il momento, i cittadini sembrano destinati a restare con un pugno di mosche in mano. "Ad oggi non sono previsti lavori" è la replica del presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri.

Al momento in largo Cigna sono in corso "solo" i lavori presso l'ex Astanteria Martini che porteranno alla nascita di due ospedali di comunità, due case di comunità e strutture assistenziali con funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero. Mentre è stato completato l'intervento green che ha portato all'installazione di panchine e al cambio di alcuni sensi di marcia.