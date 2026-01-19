Canalis (Pd): "Solo il 2,56% del bilancio destinato alla salute mentale dalla Regione Piemonte"

"In sede di commissione consiliare sul bilancio di previsione 2026, a fronte della mia specifica domanda, il direttore Sottile ha dichiarato che nel 2026 verranno destinati 230 milioni di euro alla salute mentale. Sul totale degli 8 miliardi e 981 milioni del fondo sanitario indistinto, quella cifra rappresenta soltanto il 2,56%. Una vera delusione dopo le reiterate richieste delle associazioni e delle forze politiche di minoranza, per toccare almeno il 5%", attacca la consigliera regionale del Pd Monica Canalis.

"Il Piemonte nel 2022 era al quattordicesimo posto delle Regioni italiane per spesa in salute mentale e nel 2026 continuerà a fare meno di quanto sia necessario. Proveremo ad emendare queste scelte sbagliate", ha concluso l'esponente dem.