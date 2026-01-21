 / Eventi

Il regista Andrea Segre a Edit con “FuoriLuoghi. Eventi intorno alla mostra su Berlinguer”

Appuntamento domani, giovedì 22 gennaio, in piazza Teresa Noce 15/A

Una immagine della mostra dedicata ad Enrico Berlinguer

Durante la distribuzione in Italia di “Berlinguer. La Grande Ambizione” moltissimi giovani hanno riempito le sale in modo inatteso e significativo. Andrea Segre, regista del film, ha deciso così di incontrare le nuove generazioni, spesso rappresentate come indifferenti alla vita politica. 

Da questo dialogo è nato “Noi e la nuova ambizione” documentario che verrà proiettato – all’interno del contenitore di appuntamenti  “FuoriLuoghi. Eventi intorno alla mostra su Berlinguer” - da Edit, piazza Teresa Noce 15/A, Torino, giovedì 22 gennaio alle 17. 

A seguire, Andrea Segre ed alcuni protagonisti del documentario dialogheranno con il pubblico. 

"Fuoriluoghi" proseguirà fino a marzo, parallelamente alla mostra. Il mese di febbraio è particolarmente ricco, con otto appuntamenti che vedranno la partecipazione di Massimo D'Alema, Luciana Castellina, Antonio Bassolino, Chiara Appendino, Andrea Orlando, Pier Luigi Bersani, Marco Revelli, Luisa Morgantini, Anna Rossomando e altri/e ancora.

