Sanità | 21 gennaio 2026, 11:45

Comincia da Cri: al via il progetto 8-13 per conoscere la Croce Rossa

Sabato pomeriggio tra gioco, educazione e partecipazione sociale

Immagine di repertorio

Parte a marzo il progetto 8-13, un percorso educativo pensato per i ragazzi dai 8 ai 13 anni che vuole far conoscere la Croce Rossa Italiana e promuovere una partecipazione sociale attiva e consapevole.

Il percorso si svolgerà ogni sabato dalle 14 alle 17:30 presso la sede in via Moretta 57/A, e combina momenti educativi, di gioco e di aggregazione, con attività dedicate a temi fondamentali come educazione ambientale, alimentare, lotta alla discriminazione e molto altro.

Attraverso esperienze concrete e interattive, i partecipanti potranno sviluppare una coscienza sociale, acquisire competenze civiche e imparare a collaborare in maniera responsabile con la comunità. Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate scrivendo a simone.ferraris@piemonte.cri.it o chiamando il numero 327.5360065.

Redazione

