Poliambulatorio di via del Ridotto, da lunedì si cambia: ecco cosa succede dopo le polemiche politiche

Dopo le polemiche, politiche, arriva il momento del trasferimento per il Poliambulatorio di via del Ridotto, destinato a spostare servizi e attività nella nuova sede della Casa di Comunità di via Cigna 74. Ci sarà però un periodo di transizione durante il quale la Asl Città di Torino trasferirà temporaneamente (da lunedì 16 al 27 marzo) visite specialistiche, esami e pratiche amministrative (prenotazioni, scelta e revoca del medico, esenzioni ticket e così via) presso le sedi di via Luzzatti 50 – Casa di Comunità (ex Marco Antonetto) e via Pacchiotti 4 – Casa di Comunità.



Da lunedì 30 marzo è prevista l'apertura della Casa di Comunità di Via Cigna 74. "Ci scusiamo per i possibili inconvenienti di questi giorni e ringraziamo per la collaborazione - dichiara Carlo Picco, direttore Generale ASL Città di Torino -. Stiamo lavorando per accoglierVi nella nuova Casa di Comunità di via Cigna 74, con spazi più confortevoli e sicuri, pensati per servizi sanitari sempre più accessibili e vicini alle esigenze dei Cittadini e degli Operatori”. “La nuova Casa di Comunità offre un punto di riferimento nella rete territoriale - sottolinea Carlo Romano, direttore del Distretto Nord Ovest -, capace di rispondere in modo più efficace ai bisogni di salute dei cittadini, grazie a un significativo miglioramento strutturale e organizzativo che rende i servizi più funzionali, integrati e facilmente accessibili”.



Questi gli ulteriori dettagli per i servizi a disposizione della cittadinanza:



orari dei Centri Unificati Prenotazione (CUP) per lo svolgimento delle pratiche amministrative: da lunedì a venerdì – dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (L’erogazione dei numeri elimina code termina alle ore 13.30 – 1/2 ora prima dell’orario di chiusura del CUP)



Prenotazioni prelievi e visite a domicilio

Le prenotazioni di prelievi e visite a domicilio potranno essere effettuate:

• di persona presso il Centro Unificato Prenotazioni di Via Luzzatti 50

• via e-mail, ai seguenti indirizzi: o Prelievi a domicilio: poliambulatoriotoscana@aslcittaditorino.it o Visite a domicilio: visitedomiciliari.circ5@aslcittaditorino.it



Prelievi per pazienti fragili (ultrasettantenni)

Residenti e/o domiciliati nei quartieri Borgo Vittoria/Madonna di Campagna e individuati dal Medico di Medicina Generale, potranno prenotare per il punto prelievi di via Stradella 203, tramite il Call Center Regionale 800.000.500. Il punto prelievi di Via Stradella 203 sarà attivo il mercoledì dalle 7:45 alle 10:30 Da lunedì 16 a venerdì 27 marzo 2026 è prevista un’apertura anche per giovedì 26 marzo 2026.



Supporto agli spostamenti

Dal 16 al 31 marzo i Volontari di “Capitano Ultimo Volontari di Protezione Civile Piemonte odv”, accoglieranno i Cittadini che si dovessero presentare presso il Poliambulatorio di Via del Ridotto 3/9 e saranno disponibili a trasferire nei Servizi di destinazione con un proprio mezzo i Pazienti fragili/anziani. I Volontari di Capitano Ultimo saranno inoltre presenti, nelle giornate dedicate ai prelievi dei pazienti fragili (18, 25 e 26 marzo 2026) presso il punto prelievi di via Stradella 203. È questa una prima sperimentazione del Corpo Logistico Piemontese.